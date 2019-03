Pallavolo:Sara Anzanello in Hall of fame

ROMA, 25 MAR - Nella hall of fame della pallavolo un posto speciale ora lo avrà anche Sara Anzanello. Nella cerimonia di premiazione per i grandi del volley che si è tenuta al salone d'onore del Coni, quello riservato alla campionessa azzurra, scomparsa a soli 38 anni lo scorso ottobre, è stato il momento più toccante: a rappresentare la centrale milanese, una delle protagoniste dell'oro mondiale del 2002, i genitori e il fidanzato che hanno espresso la gratitudine per il riconoscimento alla memoria di Sara. Entrano nella hall of fame, tra gli atleti Eleonora Lo Bianco, Andrea Ninniri, Paolo Tofoli, per il beach volley Angelo Squeo. Tra i dirigenti Giuseppe Brusi e l'ex presidente della Fipav, Carlo Magri (a lui premio speciale). Per gli allenatori Carmelo Pittera e Julio Velasco (inserito di diritto in quanto membro della Hall of Fame mondiale). Sul palco anche i vincitori della precedente edizione: Manuela Benelli e Samuele Papi.