Binotto, mi aspetto effetto correzioni

ROMA, 25 MAR - Si è lavorato tanto in questi giorni a Maranello sulla SF90 e il team principal, Mattia Binotto, non vede l'ora di arrivare in Bahrain per avere un responso. "Il Bahrain è diverso da Melbourne, trazione e frenata saranno importanti - avverte il n.1 del team, come riporta il sito Ferrari -. Ci aspettiamo di vedere l'effetto delle correzioni che abbiamo apportato, anche se siamo consapevoli che i nostri avversari saranno ancora una volta molto forti. Però non vediamo l'ora di scendere in pista e confrontarci con loro".