Schulz, sogno di giocare nell'Inter

ROMA, 25 MAR - Nico Schulz, classe 1995, è l'uomo del giorno del calcio tedesco, dopo avere risolto in extremis il 'derby' contro l'Olanda, valido per le qualificazioni all'Europeo. Il difensore di origini italiane (suo padre è di Ischia e di cognome fa D'Abundo), parlando a t-online.de, ha detto che sogna un futuro in un grande club, magari anche in Italia. "Ci sono tante squadre straordinarie - ha ammesso - che partecipano alla Champions League ogni anno. Giocare a certi livelli per me è ancora un sogno: ho sempre tifato per l'Inter e un giorno mi piacerebbe vestire i colori nerazzurri. Sono tranquillo, soprattutto perché gioco in un grande club come l'Hoffenheim. Qui mi trovo bene".