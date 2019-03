Golf: ranking mondiale, Johnson allunga in vetta

ROMA, 25 MAR - Nella classifica mondiale Dustin Johnson allunga in vetta confermandosi leader assoluto. Il deludente sesto posto al Valspar Championship (l'americano ha chiuso il terzo round della rassegna in seconda posizione crollando poi nell'ultimo giro) ha permesso al trentaquattrenne di Columbia (South Carolina) di ampliare il proprio vantaggio su Justin Rose. Sono 9.8352 i punti dello statunitense contro i 9.4765 del britannico, campione olimpico. Restano invariate le prime sette posizioni con Francesco Molinari (6.6730) - a riposo in Florida - che, settimo, si trova ora davanti a Jon Rahm. Lo spagnolo (sesto al Valspar) ha guadagnato l'ottava piazza grazie a un doppio salto in avanti che gli ha permesso di superare Xander Schauffele (sempre nono) e Rickie Fowler (da ottavo a decimo). Il back-to-back in Florida ha consegnato a Paul Casey l'undicesima posizione. Era dal 2011 che il britannico non riusciva a raggiungere livelli simili. Arretra ancora Tiger Woods, che ora è quattordicesimo.(ANSA).