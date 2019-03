Napoli: Ancelotti, cresciamo con giovani

NAPOLI, 25 MAR - "Il progetto Napoli c'è e ha nelle corde la vittoria di un campionato o di una coppa europea. Deve crescere ma facendo passi secondo la gamba che ha". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti partecipando a Roma al premio "Tor Vergata etica nello sport". "Il club - ha ricordato il tecnico azzurro - è stato preso 12 anni fa dal fallimento e ora è sempre in Champions e ai vertici del calcio italiano, e questo senza debiti, quindi mi sembra un successo. C'è la volontà di crescere investendo sui giovani come abbiamo dimostrato con giocatori come Fabian Ruiz e Meret". Ancelotti ha parlato anche dello stato di salute del calcio italiano a partire dagli stadi: "Direi di sbloccare i cantieri - ha detto - ma farei politica, però i nostri impianti devono migliorare, in particolare il San Paolo e poi deve migliorare la cultura sportiva: sono stato molti anni all'estero, in Inghilterra non ho mai ricevuto un insulto, qui invece ce ne sono ancora".