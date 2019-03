Giochi '26: Sala, conto su aiuto governo

MILANO, 25 MAR - Per le Olimpiadi 2026 "conto sulla copertura del governo": il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto sottolineando che i giochi sono "più importanti" del torneo Atp di tennis di Torino che ha avuto l'ok ai fondi. "Non credo che sia nemmeno concepibile finanziare l'Atp a Torino e non le olimpiadi. Usiamo pure lo stesso metro, anche se le Olimpiadi sono più importanti. Adesso comunque - ha concluso - lavoriamo. Abbiamo a brevissimo la visita del Cio. Cerchiamo di gestirla bene".