Golf: Valspar Championship, Casey si conferma campione

ROMA, 25 MAR - Al Valspar Championship Paul Casey fa il bis. Il britannico in Florida conquista, per il secondo anno consecutivo, il torneo del PGA Tour. "E' un'emozione fortissima - la gioia del britannico -, certamente diversa rispetto al 2018 ma sempre bellissima". Terzo titolo in carriera sul massimo circuito americano per l'inglese che vola così all'undicesimo posto della classifica mondiale (toccando il punto più alto dal 2011). Il 41enne di Cheltenham ha chiuso il torneo in 276 (-8), davanti a tutti. Nonostante un ultimo round deludente (parziale di 72, +1), dov'è riuscito però ad approfittare del tonfo di Dustin Johnson. Il leader del world ranking è crollato dalla seconda alla sesta posizione (279, -5) ed ha pagato a caro prezzo i tre bogey (senza alcun birdie) fatti registrare nella quarta manche di gara. A Palm Harbor è dunque impresa Casey. Il britannico diventa così il primo giocatore dopo Brooks Koepka (vittorie 2018 e 2019 negli Us Open) a trionfare per due volte consecutive nello stesso torneo del PGA Tour. Successo solo sfiorato per l'americano Jason Kokrak e il sudafricano Louis Oosthuizen, entrambi secondi con 277 (-7). Quarta piazza per Bubba Watson e il sudcoreano Im Sungjae (278, -6). Con Jon Rahm sesto insieme a Johnson e Ryan Armour. Delude Sergio Garcia, solo cinquantaquattresimo (288, +4).