Universiadi: -100, campioni in campo

NAPOLI, 25 MAR - Il conto alla rovescia è iniziato. Cento giorni al via dell'Universiade Napoli 2019, dal 3 al 14 luglio. La volata verso l'evento è lanciata da campioni dello sport napoletano che hanno vissuto la carriera a collezionare vittorie e podi, tra Olimpiadi, Mondiali, Europei. Sandro Cuomo, oro olimpico a Atlanta 1996, che ha alzato le mani al cielo anche ai Giochi universitari, a Edmonton, in Canada, 36 anni fa, sottolinea: "Un grande evento internazionale, quello che mancava allo sport napoletano e campano, l'occasione di un rilancio". Dalla scherma alla piscina si accoda anche Pino Porzio, istituzione della calottina, 47 titoli vinti nella pallanuoto da giocatore e allenatore, uno dei cinque napoletani del Settebello che stregò il mondo a Barcellona '92. "Vedi Napoli e vivi meglio, vincere qui è diverso"dice Porzio. Il maestro Gianni Maddaloni sottolinea il peso della vittoria in un grande evento internazionale: "All'Universiade si distinguono atleti che poi trionferanno all'Olimpiade, ai Mondiali".