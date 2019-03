Scherma: Cdm sciabola, azzurre terze

ROMA, 24 MAR - L'Italia di sciabola femminile continua a salire sul terzo gradino del podio. Anche al termine della tappa di Sint Niklaas del circuito di Coppa del Mondo, la squadra azzurra conclude al terzo posto così come fatto in tutte e quattro le gare stagionali fin qui svoltesi. In Belgio il quartetto del Ct, Giovanni Sirovich, composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Arianna Errigo ha vinto tutti gli assalti affrontati, ad eccezione della semifinale contro la Russia. Per Irene Vecchi e compagne l'occasione del riscatto si è immediatamente presentata grazie all'assalto con in palio il terzo posto. Le azzurre hanno affrontato e superato la Polonia per 45-29. Terzo posto anche per la squadra di sciabola maschile impegnata a Budapest. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere sono stati fermati in semifinale dall'Ungheria 45-43. Luigi Samele e compagni hanno poi vinto col netto punteggio di 45-29 il match contro la Germania valido per il terzo posto.