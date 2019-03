Calcio, allenamento per gli azzurri

Trieste, 24 MAR - Breve seduta di allenamento stamani per la Nazionale del ct Roberto Mancini a Udine prima di partire per Parma in vista del prossimo impegno di Euro Qualifiers martedì 26 marzo al Tardini contro il Liechtenstein. Gli azzurri saranno nuovamente in campo allo stadio alle 11.30, dopo la gara vinta 2-0 al Friuli contro la Finlandia ieri sera. La seduta sarà a porte chiuse. Il test servirà anche a verificare le condizioni dei giocatori impiegati contro la squadra di Kanerva. Mancini ha già annunciato un possibile turnover per la prossima gara. "Qualcosa cambieremo", ha detto ieri sera, considerati gli impegni così ravvicinati. L'Italia lascerà Udine nel pomeriggio. La squadra partirà alle 18.30 dall'aeroporto Trieste Airport di Ronchi dei Legionari (Gorizia) alla volta di Parma.