Golf, al Valspar la sfida Casey-Johnson

ROMA, 24 MAR - Big match tra Paul Casey e Dustin Johnson per la conquista del Valspar Championship, torneo del PGA Tour di golf. A Palm Harbor, in Florida, il britannico con 204 (-9) ha mantenuto la leadership della classifica. Ma a un round dal termine della rassegna è tallonato dal leader mondiale, secondo con 205 (-8). Che sfida per il titolo, con Casey che dopo il successo 2018 vuole il bis per confermarsi campione e prendersi il terzo titolo in carriera sul massimo circuito americano. L'ultimo a realizzare una doppietta consecutiva nello stesso torneo fu Brooks Koepka (Us Open 2017 e 2018). Mentre Johnson insegue la 21ma impresa per allungare nel world ranking e scalare anche la classifica della FedEx Cup. Tra i due big punta a inserirsi nel finale anche l'americano Jason Kokrak, terzo con 206 (-7) e autore di una hole in one show alla buca 15. Chance pure per Luke Donald (a secco dal 2012) e Scott Stallings, quarti con 207 (-6).