Stadio Udine è Summer School per manager

TRIESTE, 23 MAR - "Lo stadio dell'Udinese è straordinario, accoglie ancora una volta gli azzurri con il tutto esaurito. Questo impianto è un fiore all'occhiello in Italia, un esempio da seguire". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, consegnando al Paron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, una maglia della nazionale personalizzata con il numero 10. Presentato il progetto di sviluppo di ulteriori aree interne, l'impianto diventa caso di studio internazionale e ospiterà dal 24 al 30 giugno la prima Summer School in Stadia Management, organizzata da Università Cattolica di Milano e Udinese Calcio, dedicata a manager e studenti universitari. "Ospitare la nazionale - commenta il d.g. dell'Udinese, Franco Collavino - è motivo d'orgoglio ed è anche un modo per dare visibilità al nostro territorio. Gli investimenti fin qui realizzati e i progetti presentati per l'ulteriore sviluppo dell'impianto mirano ad avere sempre maggiore attenzione internazionale, per fare di Udine una meta sempre più ambita per i big match".