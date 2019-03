Comaneci: Simone Biles la mia erede

MONTECARLO, 23 MAR - "E' Simone Biles la mia erede. E' lei la nuova Nadia Comaneci. Non si chiama Nadia, come me, ma Simone". Così la rumena che ai Giochi di Montreal nel 1976 stupì il mondo con il suo '10 netto' incorona la ginnasta statunitense, che ha vinto quattro ori. Parlando a Montecarlo, a margine degli UIM Awards, gli Oscar della motonautica, la Comaneci è tornata sulla vicenda delle che ha sconvolto il mondo della ginnastica. "Ammiro le ragazze che li hanno denunciati, ci vuole più sicurezza, soprattutto per i bambini. Questo problema, tuttavia, riguarda ogni disciplina sportiva", conclude Nadia Comaneci, che è considerata una delle più grandi atlete del XX secolo e della storia delle Olimpiadi. Non a caso è l'unica ad avere ricevuto l'Ordine olimpico per due volte.