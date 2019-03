Calcio: azzurri, per Mancini "Kean è un predestinato"

ROMA, 23 MAR - "Penso che Kean sia un predestinato, è un giocatore che ha grandi qualità, migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante". Così il ct della nazionale, Roberto Mancini, parla del 'millannial' azzurro destinato stasera a esordire dal 1' nella gara contro la Finlandia a Udine. "Kean è un giocatore che ha fatto sempre benissimo e ha grandi possibilità - spiega Mancini in un'intervista incrociata, realizzata da Enrico Varriale e Aurelio Capaldi la mattina della gara in base all'accordo esclusivo Figc-Rai - ricordiamo sempre che è un ragazzo di 19 anni, quindi possiamo aspettarci delle ottime cose, così come degli errori ma credo che questa sia la strada giusta". "Certamente non basta questo, bisogna avere anche altre qualità - aggiunge il ct che esordì anche lui in azzurro alla stessa età del giovane bianconero - ma lui deve giocare con gioia e spensieratezza, tranquillo. Chiaramente potrà fare qualche errore ma lo abbiamo messo in preventivo".