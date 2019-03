Chiellini, vincere in Azzurro è speranza

UDINE, 22 MAR - "E' una speranza. Non un'ossessione", chiudere la carriera azzurra vincendo il campionato europeo. "Come non è un'ossessione la Champions". Lo ha detto il capitano della Nazionale azzurra e della Juventus, Giorgio Chiellini. "Ci proveremo, cresceremo in questi mesi. Intanto arriviamo a giocarci questo Europeo, poi quando saremo lì giocheremo per vincere come è sempre stato per l'Italia - ha proseguito il difensore -. Se ci riuscirò sarò la persona più felice al mondo. Se non ci riuscirò sarò felice lo stesso perché avrò comunque dato tutto me stesso", ha concluso.