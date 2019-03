Caso Ducati: verdetto Corte Fim a giorni

ROMA, 22 MAR - Nessuna decisione al momento, è attesa all'inizio della prossima settimana, da parte della alla Corte d'appello della Federazione motociclistica internazionale sulla vicenda dell'appendice montata dalle Ducati nel prima gara stagionale del mondiale MotoGp, in Qatar, vinta da Andrea Dovizioso. Davanti alla Corte riunita a Mies (Svizzera) si è svolta una lunga udienza, al termine della quale i giudici hanno preferito prendersi qualche giorno per valutare tutti gli aspetti della questione, comunque prima del prossimo Gp, il 31 marzo in Argentina. In ballo non c'è solamente il verdetto sulla regolarità della struttura montata dalla Ducati davanti alla ruota posteriore ma anche la vittoria di Dovizioso e pure il sesto posto, e relativi punti, conquistati da Danilo Petrucci.