Mancini, vincere per Europeo e ranking

UDINE, 22 MAR - "Vorremmo risalire un po' questo ranking che non ci piace tanto anche in vista del sorteggio per i Mondiali". Lo ha detto il ct Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della gara di Italia-Finlandia di domani, per le qualificazioni a Euro 2020. "E' chiaro che da domani diventa fondamentale questo obiettivo. Non solo per vincere le partite e migliorare sempre ma anche per il ranking".