Biathlon: Cdm, Hofer 2/o a Holmenkollen

ROMA, 22 MAR - Il biathlon azzurro conquista il 20/o podio stagionale in Coppa del mondo a Holmenkollen, vicino Oslo, grazie a Lukas Hofer, che ha ottenuto il secondo posto nella gara sprint, alle spalle del norvegese Johannes Boe. Hofer non ha cercato di inseguire il forte rivale, mantenendo invece il proprio passo sugli sci per restare davanti al francese Quentin Fillon Maillet, terzo al traguardo, grazie anche a una prova perfetta nel tiro. Per la gara a inseguimento di domani è tutto aperto anche per Dominik Windisch. Hofer partirà con leggero vantaggio, per quanto il distacco dei rivali non sia altissimo, ma il suo compagno di squadra, oggi 13/o a 1'01"2 con un solo bersaglio mancato, avrà quattro poligoni per colmare il gap. Hofer avrà in più la motivazione di chiudere la stagione nella top ten di Coppa del mondo, visto che al momento, al lordo degli scarti, è 12/o.