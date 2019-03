U.21: Italia-Austria 0-0 in amichevole

ROMA, 21 MAR - E' finita 0-0 l'amichevole di Trieste tra le rappresentative Under 21 di Italia e Austria, prima gara di preparazione per gli azzurrini di Luigi Di Biagio in vista della fase finale dell'Europeo, che si svolgerà a giugno in Italia. Il selezionatore ha schierato in avanti un tridente formato da Bonazzoli, Orsolini e Cutrone, che non è riuscito a perforare la retroguardia ospite. Grande turnover nella ripresa, con sette cambi complessivi per l'Italia, ma il risultato non è cambiato. L'Under 21 ha in programma un'altra amichevole lunedì prossimo, 25 marzo, a Frosinone contro la Croazia, sempre con inizio alle 18.30.