Atp Miami: Sonego al secondo turno

ROMA, 21 MAR - Bel successo di Lorenzo Sonego, che ha esordito con una vittoria convincente nel tabellone principale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 del 2019 che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 23enne torinese, n.106 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 6-3 lo slovacco Martin Klizan, n.48 Atp. E' uscito subito di scena invece Thomas Fabbiano sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka in tre set, per 6-4 1-6 6-3. Marco Cecchinato e Fabio Fognini esordiranno direttamente al secondo turno, domani.