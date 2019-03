Milan convoca Biglia e agente Kessie

MILANO, 21 MAR - Il Milan prova ad archiviare il caso della lite fra Lucas Biglia e Franck Kessie, che si sono scambiati parole grosse in panchina durante il derby perso domenica scorsa contro l'Inter. Come viene confermato in ambienti rossoneri, i dirigenti milanisti Leonardo e Paolo Maldini hanno infatti convocato in sede questo pomeriggio il centrocampista argentino e George Atangana, l'agente di Kessie, che in questi giorni è impegnato con la sua Costa d'Avorio e tornerà a Milanello mercoledì prossimo. Con ogni probabilità l'epilogo della vicenda è una multa nei confronti dei due calciatori, così come prevede il regolamento interno del Milan per casi simili.