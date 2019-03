Felipe Anderson interessa al Real Madrid

ROMA, 21 MAR - In attesa di definire i contorni di quella che, in estate, sarà un'autentica 'rivoluzione' a livello di squadra, il Real Madrid ha chiaro un obiettivo: arriverà un 'fantasista' per ispirare il gioco offensivo, come da precisa richiesta del tecnico Zinedine Zidane. Il primo obiettivo è il giocatore che il Real insegue, in pratica, dall'inizio della stagione, ovvero quell'Eden Hazard che non ha mai nascosto il desiderio di giocare nel club pluricampione d'Europa e del mondo. Ma non è detto che il Chelsea, alle prese con il blocco del mercato imposto dalla Fifa, lasci partire la sua stella. Così alla 'Casa Blanca', secondo quanto riporta la stampa spagnola, è già pronta l'alternativa: l'ex laziale Felipe Anderson. Protagonista di una grande stagione nel West Ham, che gli ha fatto riguadagnare (dopo 4 anni) la nazionale brasiliana, il 25enne ex biancoceleste è diventato un beniamino della tifoseria degli Hammers ed è difficile che il club londinese lo ceda, ma il Real è pronto a fare un'offerta irresistibile.