Innerhofer campione italiano combinata

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 21 MAR - Christof Innerhofer si è confermato a Cortina campione italiano di combinata dopo il trionfo della scorsa stagione a Santa Caterina. Con Matteo Marsaglia e Dominik Paris fuori gara, per avere rinunciato in partenza allo slalom, Innerhofer ha vinto, precedendo di 55 centesimi Alexander Prast e di 71 Florian Schider, Il programma dei Campionati italiani prosegue domani con altre due gare in calendario: si assegnano i titoli del SuperG maschile e dello slalom femminile.