Golf: Maybank Championship, due i leader

ROMA, 21 MAR - E' subito spettacolo al Maybank Championship di golf. A Kuala Lumpur (Malesia) il torneo dell'European Tour regala emozioni e colpi di scena già dal primo round, con l'australiano Marcus Fraser (vincitore nel 2016) e lo spagnolo Nacho Elvira al comando della classifica provvisoria con 65 (-7) colpi, uno di vantaggio sul tailandese Jazz Janewattananond, sull'austriaco Matthias Schwabb e sul filippino Angelo Que (tutti secondi con 66, -6). Mentre è in sesta posizione in belga Thomas Pieters (67, -5), tra i favoriti della vigilia. Avvio convincente per Andrea Pavan, il migliore tra gli azzurri in gara. Il player capitolino è quindicesimo (69, -3) dopo una prova caratterizzata da cinque birdie e due bogey. E precede in classifica Guido Migliozzi (reduce dal successo nel Kenya Open), quarantunesimo (71, -1) come il campione uscente Shubhankar Sharma. Mentre sono ottantaduesimi Edoardo Molinari e Renato Paratore (73, +1), con Nino Bertasio (quinto nel 2018) solo centoquarantunesimo (77, +5).