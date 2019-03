Sci:allarme Goggia,Cdm? è per slalomiste

MILANO, 21 MAR - "Per come è organizzato il calendario della Coppa del Mondo, dove ci sono tanti slalom e paralleli, le slalomiste sono chiaramente molto avvantaggiate. Attualmente è quasi impossibile competere per il Globo ma io sono sempre dell'idea che prima di ottenere la Coppa del Mondo Generale serva ottenere tante piccole coppe e io attualmente ne ho solo una. Così cercherò di portarne a casa altre". Sofia Goggia lancia l'allarme, mette da parte il progetto della polivalenza e auspica un cambiamento nel calendario della Coppa del Mondo, con l'inserimento di più gare veloci. "Per l'anno prossimo - ammette Goggia, a margine della presentazione di 'Sport e Legalità-la Scuola in cattedra', il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia - mi concentrerò maggiormente sulle discipline veloci, Super G e discesa. Per farlo però devo comunque riuscire a ottenere un livello tecnico che posso sviluppare solo in Gigante e con qualche raro allenamento in Slalom".