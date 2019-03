Willian: "Voglio restare al Chelsea"

ROMA, 21 MAR - Obiettivo di numerose squadre europee e non, Willian pensa di non lasciare il Chelsea al termine di una stagione caratterizzata da poche luci e tante ombre. "Non so se qui mi amano, ma naturalmente voglio continuare con il Chelsea: questo club è molto speciale per me, ho vinto i titoli qui, ho l'affetto dei tifosi e delle persone che lavorano nel club. Sono felice quando gioco bene ed è bello per me segnare un gol. Posso dare anche di più", ha detto l'attaccante brasiliano che non è stato convocato dal ct Tite per le amichevoli contro Panama e la Repubblica Ceca, rispettivamente il 23 e 26 marzo. Naturalmente Willian spera di trovare un posto nella Selecao per la Coppa America che, fra il 14 giugno e il 7 luglio, verrà ospitata proprio dal Brasile.