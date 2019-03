De Gea per Courtois, ma il belga rifiuta

ROMA, 21 MAR - Si torna a parlare di portieri sull'asse Spagna-Inghilterra. La stampa britannica in particolare pone l'accento su un presunto interesse del Real Madrid per David De Gea, attuale estremo difensore del Manchester United e della Nazionale spagnola. Secondo il Sun sarebbe allo studio uno scambio fra 'guardiapali': De Gea alla 'Casa Blanca' in cambio del belga Thibaut Courtois che, proprio l'estate scorsa, era stato prelevato per sostituire fra i pali del Bernabeu il costaricano Keylor Navas, relegato in panchina. Tuttavia, Courtois, che ai tempi del Chelsea premeva per un trasferimento a Madrid, avrebbe già rifiutato ogni eventuale ipotesi di partenza.