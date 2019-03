Real punta su Pogba per la rifondazione

ROMA, 21 MAR - Uno dei top player sui quali punta il Real Madrid della rifondazione è Paul Pogba, da sempre fra i giocatori più ammirati da Zinedine Zidane, che è da poco tornato sulla panchina della Casa Blanca. Il francese del Manchester United, dal canto suo, si è sempre detto affascinato dalla possibilità di potersi esibire un giorno al Santiago Bernabeu. "Sarebbe un sogno per me", ammise Pogba tempo addietro. La sua permanenza nella Premier - secondo quanto rivelano i media spagnoli - potrebbe essere agli sgoccioli, in cambio di un futuro nella Liga, per indossare la maglia del club più titolato del mondo.