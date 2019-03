Baldissoni, De Vito?nessuno stop stadio

ROMA, 20 MAR - "Il progetto dello stadio della Roma è complesso. Dopo oltre un anno e mezzo pensare che ci siano degli atti viziati è molto difficile, come ripete il pm di Roma. Sulla procedura non ci possono essere dubbi, noi non come società abbiamo diritto a vederlo realizzato". Cosi' il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, dopo l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, in un'inchiesta su appalti di alcune opere. "Non vediamo motivi per un rallentamento del progetto", aggiunge il dirigente.