Golf, al via il Valspar Championship

ROMA, 20 MAR - Dopo "The Players" ecco il Valspar Championship, un altro torneo show del PGA Tour. Sempre in Florida (21-24 marzo), stavolta a Palm Harbor, si sfidano diversi big della disciplina. Dal leader mondiale Dustin Johnson agli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia. Field di altissimo livello sul percorso dell'Innisbrook Resort con Paul Casey chiamato a difendere il titolo conquistato al fotofinish nel 2018 contro Tiger Woods (assente) e Patrick Reed. Con "Captain America" che un anno dopo vuole prendersi la rivincita. In una rassegna che vedrà tra i possibili favoriti pure l'australiano Jason Day, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, l'americano Bubba Watson e il britannico Tyrrell Hatton, in crisi però di gioco e risultati. Dopo l'argento al The Players proverà a ben figurare anche Jim Furyk (vincitore nell'edizione 2010), capitano degli Stati Uniti nella Ryder Cup 2018 di Parigi. Saranno assenti sia Woods che Francesco Molinari. Entrambi rientreranno in campo nel WGC-Dell Technologies (28-31 marzo ad Austin).