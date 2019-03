Nba, Gallinari spinge Clippers a playoff

ROMA, 20 MAR - Sei partite nel turno di questa notte in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il posto di capolista a ovest, dopo che i Denver Nuggets ieri l'avevano sorpassata. Vanno benissimo i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che battono 115-109 gli Indiana Pacers e staccano il pass per le Finals. Gran partita del campione azzurro, che firma 24 punti. I Clippers sono ottavi nella Western Conference, ma con largo vantaggio sui Sacramento Kings, che peraltro stanotte hanno perso in casa 123-121 contro i Brooklyn Nets, autori di una rimonta straordinaria nell'ultimo quarto dopo essere andati sotto addirittura di 25 punti e trascinati da uno straordinario D'Angelo Russell con 44 punti di personale. Anche per i Nets grazie a questo successo le porte dei playoff sembrano ormai spalancate, a meno di clamorosi cedimenti nelle prossime gare.