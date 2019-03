Basket: Siena esclusa da campionato A/2

ROMA, 19 MAR - Un'altra brutta pagina per la Mens Sana Siena, la ex Montepaschi basket a cui nell'ottobre del 2017 sono stati tolti due scudetti e altrettante Coppe Italia per vicende legate a presunte frodi sportive. La Fip ha infatti reso noto che, per decisione del giudice sportivo, lo storico club toscano è stato escluso dal campionato "di Serie A2 Maschile per la presente stagione sportiva 2018-2019". Le 25 partite disputate dalla squadra vengono così annullate e Siena dovrà anche pagare una multa di 30mila euro. Nel comunicato della Fip si legge che la Mens Sana "inseriva a referto un numero significativo di atleti appartenenti alle categorie giovanili, il cui trasferimento - da regionale a nazionale - è avvenuto nel corso dell'ultima settimana e che il punteggio di +31 punti a favore di Biella è maturato già nei primi 2/4 di gara; ritenuto pertanto che ci si trova di fronte ad una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo" è stata irrogata la sanzione. Ora il, club toscano farà ricorso.