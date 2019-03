Universiadi: il -100 sui campi di C e D

NAPOLI, 19 MAR -A 100 giorni dall'Universiade di luglio il mondo del calcio, tra le discipline ai nastri di partenza della manifestazione, si mobilita per promuovere l'evento. Sui campi di serie C delle squadre campane, grazie alla collaborazione con la Lega Pro di Ghirelli, i calciatori prima del fischio d'inizio scenderanno in campo con la maglia dell'Universiade con la scritta -100 (il 3 luglio l'inaugurazione al San Paolo di Napoli). I campi interessati sono il Menti di Castellammare di Stabia, che ospiterà lunedì sera l'incontro tra Juve Stabia e Rieti, e il Torre di Pagani per Paganese e Casertana (domenica). Gli speaker leggeranno anche un messaggio con l'invito a prendere parte all'avvenimento che interesserà Napoli e la Campania dal 3 al 14 luglio. Stessa iniziativa sui campi di serie D, grazie alla collaborazione con la sezione campana della Lega nazionale Dilettanti. Gli stadi coinvolti sono quelli di Ercolano (Ercolanese-Pomigliano), Vallo della Lucania (Gelbison Cilento-Taranto), e Sarno (Sarnese-Picerno).