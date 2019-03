Michels miglior allenatore, Sacchi è 3/o

ROMA, 19 MAR - Rinus Michels, poi lo scozzese Alex Ferguson e Arrigo Sacchi. E' il podio di France Football che ha stilato la classifica degli allenatori di tutti i tempi che hanno fatto la storia del calcio, e non solo per i successi conquistati nella propria carriera. L'ex tecnico di Ajax, Barcellona e Olanda, che ha letteralmente rivoluzionato negli anni '60 e '70 il modo di intendere il calcio, introducendo il cosiddetto 'calcio totale', è il numero uno in assoluto ed è un orgoglio per l'Italia trovare anche l'ex allenatore del Milan sul podio. Al quarto posto un altro olandese, discepolo di Michels, vale a dire Johan Cruyff, quinto Pep Guardiola, a sua volta delfino del 'Profeta del gol' di Amsterdam e attuale tecnico del Manchester City. France Football ha individuato tre criteri principali per compilare questa singolare quanto veritiera graduatoria: i successi conquistati, l'importanza delle manifestazioni e l'eredità lasciata nel gioco, ma anche la durata e l'impatto della carriera.