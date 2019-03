Rugfby: per Ghiraldini rottura crociato

ROMA, 18 MAR - I Mondiali di Giappone 2019 (20 settembre-2 novembre) sono a rischio per Leonardo Ghiraldini. Il tallonatore dell'Italrugby e vicecapitano azzurro, infortunatosi sabato scorso contro la Francia, è stato sottoposto a esami strumentali presso la Clinica Villa Stuart di Roma a seguito del trauma capsulo-legamentoso riportato nel match della quinta giornata del Sei Nazioni e i test hanno evidenziato "la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, con interessamento del legamento mediale e del menisco". Lo fa sapere la Fir con una nota in cui viene precisato che "nei prossimi giorni l'atleta valuterà insieme agli staff medici della Nazionale e del club di appartenenza (il Tolosa n.d.r.) le modalità ed i tempi di intervento e il programma di recupero funzionale". "Per me è già iniziata una nuova sfida - commenta Ghiraldini - e la affronterò con tutta la determinazione possibile per raggiungere il prossimo obiettivo, poter tornare ai massimi livelli ed essere selezionato per la Coppa del Mondo".