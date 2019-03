Calcio: Azzurri, Mancini, ora le gare che contano

FIRENZE, 18 MAR - "Ci troviamo oggi dopo molto tempo e un breve stage, ora le gare cominceranno a contare, ci proiettano verso l'Europeo, peseranno di più ma ho fiducia". Lo ha detto Roberto Mancini da Coverciano dove è iniziato il raduno per preparare le prime due partite di qualificazione agli Europei 2020. Quindi su Balotelli: "Non è ancora in condizioni ottimali per essere di nuovo qui, è migliorato rispetto a qualche tempo fa ma credo possa fare ancora di più. Mario ha esperienza, per tornare deve dare il massimo". "Dispiace aver lasciato a casa qualche giocatore come Belotti e non solo, ma tutti fanno parte di questo gruppo e chi manca sono certo che tornerà a farne parte" ha aggiunto il ct azzurro.(ANSA).