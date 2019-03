Barcellona, Suarez fermo 15 giorni

ROMA, 18 MAR - Quindici giorni di stop, che coincidono anche con la sosta per le nazionali, ma Liga e soprattutto Champions salve per Luis Suarez, infortunatosi ieri alla caviglia nella gara contro il Betis. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l'attaccante uruguaiano hanno escluso problemi più seri: solo una distorsione di primo grado, riporta la stampa spagnola, che necessità di un paio di settimane di riposo per recuperare. Il 'pistolero' salterà gli impegni con la nazionale in Cina e forse il derby con l'Espanyol in programma il 30 marzo al Camp Nou, ma dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Villareal il 2 aprile a 'El Madrigal' e sicuramente per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester United, il 10 aprile all'Old Trafford.