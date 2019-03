mancini, Kean giovane e in grande club

FIRENZE, 18 MAR - ''Il peggior augurio per Kean è definirlo il nuovo Balotelli? No perché Mario alla sua età giocava e segnava in Serie A. Speriamo che Moise continui così e inizi come Mario che ha vinto tanto e fatto un'ottima carriera anche se avrebbe potuto fare molto di più''. Così Roberto Mancini parlando del baby (classe 2000) attaccante della Juve convocato un po' a sorpresa per questo raduno. ''Kean è giovane e soprattutto - ha ricordato il ct azzurro - gioca in un club importante dove prima che come giocatore ti aiuta a crescere come uomo''.