Tennis: Indian Wells, Thiem batte Federer e vince torneo

INDIAN WELLS, California, 18 MAR - Dominic Thiem ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il primo set è andato allo svizzero, poi l'austriaco è riuscito a ribaltare il risultato del BNP Paribas Open, negando a Federer un sesto titolo da record nel deserto. "Sembra irreale quello che è successo", ha detto Thiem. Il match è durato due ore e si è conclusa con l'ennesimo errore di Federer, che ha scagliato il suo dritto nella rete. Il 36enne svizzero, che era giunto in finale per il terzo anno consecutivo e ha perso per il secondo anno consecutivo, era dato per favorito ed ha recentemente vinto il suo 100° titolo in carriera a Dubai. Thiem aveva invece perso nelle precedenti due finali di ATP Masters 1000.(ANSA).