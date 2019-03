Wolff, Ferrari? Forse solo errore set-up

ROMA, 18 MAR - "Sicuramente la Ferrari non ha soddisfatto le aspettative del team. Ma penso che sia difficile trovare il punto debole di queste nuove auto". Toto Wolff, team principal della Mercedes, pensa che la prova deludente della monoposto di Maranello nel Gran Premio d'Australia debba essere imputata più ad un errore nel set-up che non ad una intrinseca lentezza della macchina. "In un weekend di gara in cui hai fondamentalmente due giorni per trovare il set-up giusto, penso che abbiano preso una strada sbagliata - è l'opinione di Wolff - Non penso che ci sia un grosso problema di prestazioni". Però, ammette, "sì, sono sorpreso di non vederli sul podio perché erano molto forti a Barcellona".