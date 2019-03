Nicchi, risparmi con il centro unico Var

ROMA, 18 MAR - "Stiamo lavorando alla creazione di questo centro Var a Coverciano prima di tutto perché si risparmiano risorse. Gli arbitri del Var saranno a casa loro, potranno mangiare, dormire lì e poi mettersi davanti alla macchina. Ma anche perché vogliamo mettere arbitri ed operatori in condizione di fare il loro lavoro con tranquillità e meno pressioni". Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, lo ha spiegato a 'Radio anch'io sport'. "Prima di tutto bisogna mettere gli operatori nella condizione di dare in tempo breve l'immagine all'arbitro - ha aggiunto - Se tu sei lì che aspetti e tarda o ti fanno vedere quella sbagliata è un problema. Ecco un altro motivo per cui è importante un centro specializzato, con tecnologie di comunicazione. Eliminerà tanti problemi così".