Gattuso, Kessie-Biglia? Per me sconfitta

MILANO, 17 MAR - ''Cos'è successo tra Kessie e Biglia? Ne parleranno loro, poi in settimana parlerò io''. Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso commenta così la lite tra Kessie e Biglia durante il derby con l'Inter. ''È una mia responsabilità - prosegue a Sky -. Loro sanno quanto ci tengo a queste cose. Posso non capire niente di calcio ma io credo fortemente nel gruppo, nella disciplina, nel rispetto dei compagni. È stata una doppia sconfitta, in campo e dal punto di vista comportamentale''.