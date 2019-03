Ancelotti "stanchi ma l'abbiamo vinta"

NAPOLI, 17 MAR - "E' stata una partita molto aperta, l'Europa League ci costa tanta energia e non si riesce a recuperarla del tutto ma siamo riusciti a vincere". E' chiara l'analisi di Carlo Ancelotti dopo il 4-2 sull'Udinese, arrivato dopo aver subito la rimonta dei friulani dal 2-0 al 2-2: "L'Udinese - spiega il tecnico - nella prima parte della gara giocava molto dietro per fare contropiede e ci sono riusciti bene, mentre noi non ci siamo fatti trovare pronti, eppure avevamo quattro difensori freschi". Stanchezza anche mentale per un Napoli lontanissimo dalla Juventus ma che non può staccare la spina: "La sosta è positiva soprattutto per staccare dal punto di vista mentale - afferma Ancelotti - qui rimarranno 4-5 calciatori, tutti gli atri vanno in nazionale. L'obiettivo è fare bene e mantenere il secondo posto. Il quarto di finale con l'Arsenal ci dà stimoli perché tutti vogliano giocarla e si vogliono fare vedere. E poi la sosta ci darà la possibilità di recuperare qualche giocatore colpito dall'influenza".