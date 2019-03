Sci: Shiffrin vince anche ultimo gigante

SOLDEU (ANDORRA), 17 MAR - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 2.23.17 ha vinto a Soldeu anche l'ultimo gigante della stagione. A 24 anni Mikaela porta cosi' a casa la 60/o vittoria in carriera, la 17/a stagionale e, altro record, la quarta coppa del mondo stagionale: quella generale e poi quelle di slalom, di superG ed oggi pure di gigante, a rimarcare anche una polivalenza eccellente. Seconda in 2.23.47 la rivelazione della giornata, la neozelandese Alice Robinson, campionessa mondiale e juniores, 17 anni ed un fisico minuto con un metro e 63 di altezza. Terza in 2.23.58 la slovacca Petra Vhlova. Nessuna azzurra in classifica visto che Federica Brignone, sesta dopo la prima manche, e' uscita per un errore nella seconda mentre andava benissimo ed era in netto vantaggio.