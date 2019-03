Sci: gigante Soldeu, Shiffrin in testa

SOLDEU (ANDORRA), 17 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.09.74 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Soldeu, l'ultimo della stagione. Seguono la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.10.33 e a sorpresa la giovane neozelandese Alice Robinson in 1.10.58. Miglior azzurra e' Federica Brignone sesta in 1.10.99. Subito fuori e' poi finita per un errore Marta Bassino, l'altra delle due italiane in gara. Anche oggi giornata e pista perfette a Soldeu con un fondo pero' molto duro su un tracciato decisamente lungo.