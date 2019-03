Gp Australia: Hamilton, bene per il team

ROMA, 17 MAR - "E' stato un buon fine settimana per il team. Valtteri ha fatto ha condotto la gara in modo incredibile e merita davvero la vittoria". Così il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, commenta il successo del compagno di squadra che lo ha preceduto sul traguardo nel Gp d'Australia. Terzo in gara, Max Verstappen ha spinto fino all'ultimo ma è comunque soddisfatto per aver portato sul podio la Red Bull e specialmente un motore Honda, che non ci saliva dal 2008. "Ho dovuto superare Vettel per farcela e qui non è certo facile - ha detto l'olandese - ma sono felice di esserci riuscito. Ho poi provato a prendere Hamilton ma anche se non avessi fatto quella escursione fuori pista difficilmente ci sarei riuscito".