Leclerc, dietro a Vettel per scelta team

ROMA, 17 MAR - "Potevo andare a prendere Seb alla fine ma il team ha deciso di tenere le posizioni, come ho chiesto per radio. Lo capisco, era meglio evitare i rischi e non avremmo guadagnato nulla". Così Charles Leclerc, esordiente sulla Ferrari, racconta il finale del Gp d'Australia, dove era nelle condizioni di superare Vettel per conquistare il quarto posto. "Io avevo fatto una bella partenza ma poi mi sono trovato chiuso alla prima curva e per evitare problemi sono rimasto al quinto posto - ha aggiunto -. La macchina era abbastanza difficile da guidare all'inizio, è stato molto meglio il secondo stint. Ora dobbiamo analizzare i dati per capire meglio questa gara".