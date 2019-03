Gp Australia: Bottas scatta in testa

ROMA, 17 MAR - Partenza regolare nel primo Gp della stagione della Formula 1, a Melbourne. Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, ha dovuto cedere subito la posizione a Valtteri Bottas, partito più rapido al suo fianco. Dietro alle due Mercedes, dopo il primo giro ci sono Sebastian Vettel con la Ferrari, Max Verstappen sulla Red Bull e Charles Leclerc con l'altra Rossa. Immediato stop ai box per l'australiano Daniel Ricciardo, per danni all'ala anteriore della sua Renault. Prima del via, piloti e team si sono riuniti sulla griglia e hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare Charlie Whiting, direttore di corsa e storica figura del circus, scomparso improvvisamente giovedì per embolia polmonare. Whiting aveva iniziato la sua carriera in F1 nel 1977 nel team Hesketh. Entrò a far parte della Fia nel 1988 e dal 1997 era direttore di corsa.