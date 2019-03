L'Atletico sconfitto, il Barca ringrazia

ROMA, 16 MAR - La sconfitta di Torino contro la Juve ha avuto straschichi pesanti per l'Atletico Madrid che ha subito un altro ko a pochi giorni di distanza dall'eliminazione in Champions. Questa volta la squadra allenata da Diego Simeone si è arresa nella Liga, nello stadio San Mames di Bilbao, contro l'Athletic. La squadra basca ha piegato i 'colchoneros' per 2-0 grazie alle reti di Williams al 28' della ripresa e di Kodro al 40'. Una sconfitta grave, che riapre nell'immediato la corsa al secondo posto in classifica, alle spalle del Barcellona: adesso le due squadre di Madrid, Real e Atletico, sono separate da 2 punti, con gli uomini guidati dal 'Cholo' davanti. Il Barcellona domani (alle 20,45) a Siviglia, contro il Betis, ha la possibilità di allungare il proprio vantaggio: i punti dei blaugrana per ora sono 63, con un +7 sull'Atletico.