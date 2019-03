Rugby: Galles vince 6 Nazioni con slam

ROMA, 16 MAR - Il Galles ha vinto il 6 Nazioni 2019. La squadra britannica si è imposta 25-7 (16-0) sull'Irlanda a Cardiff completando il Grande Slam, con cinque vittorie su altrettanti incontri del torneo. E' il quarto successo nel 6 Nazioni per i gallesi, che sotto la guida del neozelandese Warren Gatland si presenteranno al prossimo mondiale con le carte in regola per contendere il titolo agli All Blacks, favoriti d'obbligo.